ООН сообщила о большом числе жертв среди гражданского населения Афганистана

За последние полгода число погибших и раненых превысило показатели прошлых лет. Глава миссии Дебора Лайонс отметила, что в среднегодовом отчете МООНСА о защите гражданских лиц в период военных действий в Афганистане зафиксированы 5183 жертвы среди мирных жителей (1659 убитых и 3254 раненых) за первое полугодие этого года, что на 47% превышает показатели прошлого года за аналогичный промежуток времени.