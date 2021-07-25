В Уфе семья попросила начать поиски 36-летней женщины через неделю после ее пропажи

Уточняется, что женщина ушла из дома 18 июля и перестала выходить на связь. Однако родственники долгое время не заявляли о ее исчезновении и пытались сами найти женщину. За помощью в полицию и к волонтерам они обратились только теперь.
Известно, что Вилена была в соцсети в последний раз 17 июля.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавая, волосы темные, короткая стрижка, глаза голубые.
Была одета: зеленая футболка, синие джинсы, бежевые сандалии.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Вилены Давлетшиной, просят позвонить по телефонам 88007005452 или 112.