В Миассе тело пропавшей местной жительницы нашли в автомобиле на дне водоема

В Миассе тело пропавшей местной жительницы нашли в автомобиле на дне водоема
В Миассе тело пропавшей местной жительницы нашли в автомобиле на дне водоема
Вчера, 21:48ПроисшествияФото: pixabay.com
Вчера, 22 июля, спасатели нашли на дне Поликарповского пруда в городе Миасс Челябинской области затонувший автомобиль, в салоне которого находилась умершая Анна Казакова. 31-летняя женщина пропала без вести накануне, и правоохранительные органы вели ее поиски.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону, по предварительной версии, у пропавшей жительницы Миасса произошел инфаркт за рулем, из-за чего она не смогла справиться с управлением и вылетела в пруд. На данный момент установлено, что смерть гражданки не имеет насильственного характера. Точную причину гибели установят судмедэксперты.

По сведениям правоохранительных органов, погибшая ушла из дома и пропала 21 июля. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. После проведенной проверки будет вынесено процессуальное решение.

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