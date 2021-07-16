В Уфе спасатели ищут пропавшего на воде парня сразу в двух реках

Пропал он вчера, но найти его не могут и сегодня по причине того, что реку он переплывал в месте, где Уфимка впадает в Белую.

Пресс-служба управления гражданской защиты Уфы сообщает о затянувшихся поисках пропавшего при купании мужчины. Сегодня утром, 16 июня, в информационно-диспетчерский центр. Уфы поступила информация о том, что вчера вечером в районе Каменной переправы пропал молодой человек. Его товарищи видели его в последний раз переплывающим реку Уфу. На место выехали водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты столицы. В течение дня они обследовали несколько участков водоема общей сложностью 6 750 кв. метров, но пропавшего парня, 1999 года рождения так и не обнаружили. По словам спасателей поиски пропавшего осложняются тем, что его товарищи даже ориентировочно не могут показать сектор, где в последний раз видели молодого человека на поверхности воды. Есть и еще одна проблема,, ниже, в двухстах метрах, Уфимка впадает в Белую, и есть вероятность, что парня унесло течением туда. Как бы то ни было поиски продолжаются.

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