В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

В период с 16 по 23 июля выявлено превышение предельно-допустимой концентрации этилбензола в 1,15 раз на улице Известковая в поселке старая Александровка. Также зафиксированы высокие показатели фенола на улице Инициативная - содержание вещества превысило норму в 1,5 раза.