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«Сохранили большинство лип»: Хабиров рассказал о реконструкции улицы Советской в Уфе

24 июля 2021, 14:30
Фото: Скриншот с видео
Глава Башкирии Радий Хабиров написал на своей странице в соцсетях пост о ходе реконструкции улицы Советской в Уфе.

По его словам, на улице стало больше тротуаров для пешеходов, «уютных уголков» и правильно оформленных скверов. Также были переложены коммуникации, установлены дождевые канализации, светильники и скамейки.

— Сейчас работаем над тем, чтобы в районе Советской площади появились кафешки, рестораны, летние веранды, — добавил глава республики.

Кроме того, Хабиров отметил, что на улице не стали вырубать липы по просьбе горожан. Напомним, широкий резонанс получила прошлогодняя история с вырубкой липовой аллеи на Советской площади, которую власти решили превратить из парковки в прогулочную зону. Тогда уфимцы выступили против вырубки 40-летних деревьев.

— Сегодня ко мне подошли местные жители, поблагодарили за реконструкцию и за то, что сохранили большинство лип. В первоначальном проекте старые деревья должны были срубить и заменить их на новые. Жители были категорически против этого, мы их услышали и убрали только гнилые и старые липы, — добавил руководитель региона.

Напомним, ранее бывший главный архитектор Уфы высказался по поводу благоустройства Советской площади. Бурю эмоций у Олега Байдина вызвало падение ели на здание министерства молодежной политики и министерства торговли.

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#Новости#Александра Константинова#Город
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