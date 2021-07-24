«Сохранили большинство лип»: Хабиров рассказал о реконструкции улицы Советской в Уфе

По его словам, на улице стало больше тротуаров для пешеходов, «уютных уголков» и правильно оформленных скверов. Также были переложены коммуникации, установлены дождевые канализации, светильники и скамейки.
— Сейчас работаем над тем, чтобы в районе Советской площади появились кафешки, рестораны, летние веранды, — добавил глава республики.
Кроме того, Хабиров отметил, что на улице не стали вырубать липы по просьбе горожан. Напомним, широкий резонанс получила прошлогодняя история с вырубкой липовой аллеи на Советской площади, которую власти решили превратить из парковки в прогулочную зону. Тогда уфимцы выступили против вырубки 40-летних деревьев.
— Сегодня ко мне подошли местные жители, поблагодарили за реконструкцию и за то, что сохранили большинство лип. В первоначальном проекте старые деревья должны были срубить и заменить их на новые. Жители были категорически против этого, мы их услышали и убрали только гнилые и старые липы, — добавил руководитель региона.
Напомним, ранее бывший главный архитектор Уфы высказался по поводу благоустройства Советской площади. Бурю эмоций у Олега Байдина вызвало падение ели на здание министерства молодежной политики и министерства торговли.