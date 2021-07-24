«Сохранили большинство лип»: Хабиров рассказал о реконструкции улицы Советской в Уфе

— Сегодня ко мне подошли местные жители, поблагодарили за реконструкцию и за то, что сохранили большинство лип. В первоначальном проекте старые деревья должны были срубить и заменить их на новые. Жители были категорически против этого, мы их услышали и убрали только гнилые и старые липы, — добавил руководитель региона.