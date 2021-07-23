Бывший главный архитектор Уфы высказался по поводу благоустройства Советской площади

Бывший главный архитектор Уфы высказался по поводу благоустройства Советской площади
Бывший главный архитектор Уфы высказался по поводу благоустройства Советской площади
Сегодня, 15:26ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Олег Байдин/vk.com
Бурю эмоций у Олега Байдина вызвало падение ели на здание министерств.

Мужчина не смог проигнорировать факт падения ели расположенной рядом со зданием министерства молодежной политики и министерства торговли.

— Этот факт вызвал у меня бурю эмоций. Когда здесь начиналась реконструкция, и активисты воевали за каждую липу (часто вопреки интересам жителей домов на площади), было очень сложно убедить горожан, что изменения необходимы и в конечном счете все будет сделано правильно. Я занимался этим лично, поскольку тогда контролировал работы и мог гарантировать их качество. Еще весной наблюдал тестовый запуск фонтана. Тогда казалось, что вскоре работы будут завершены. Однако реализация проекта затянулась, работа практически встала. Согласен, первоначальный проект может корректироваться. Но смена проектной организации и новые решения не должны пагубно сказываться на ситуации в целом. То есть, сохраненные и новые насаждения как минимум нуждаются в уходе, их необходимо хотя бы поливать. А снимать в засуху по 30 см грунта и укладывать новое мощение под высыхающими деревьями — это откровенное вредительство.Фонтан, который мог бы стать настоящим спасением для горожан в невероятную летнюю жару, не работает. А теперь еще гибнут многолетние деревья.По-моему мнению, площадь как место общего пользования и отдыха потеряна для горожан — во всяком случае, на это лето, — высказался Байдин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы