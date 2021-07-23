Бывший главный архитектор Уфы высказался по поводу благоустройства Советской площади

— Этот факт вызвал у меня бурю эмоций. Когда здесь начиналась реконструкция, и активисты воевали за каждую липу (часто вопреки интересам жителей домов на площади), было очень сложно убедить горожан, что изменения необходимы и в конечном счете все будет сделано правильно. Я занимался этим лично, поскольку тогда контролировал работы и мог гарантировать их качество. Еще весной наблюдал тестовый запуск фонтана. Тогда казалось, что вскоре работы будут завершены. Однако реализация проекта затянулась, работа практически встала. Согласен, первоначальный проект может корректироваться. Но смена проектной организации и новые решения не должны пагубно сказываться на ситуации в целом. То есть, сохраненные и новые насаждения как минимум нуждаются в уходе, их необходимо хотя бы поливать. А снимать в засуху по 30 см грунта и укладывать новое мощение под высыхающими деревьями — это откровенное вредительство.Фонтан, который мог бы стать настоящим спасением для горожан в невероятную летнюю жару, не работает. А теперь еще гибнут многолетние деревья.По-моему мнению, площадь как место общего пользования и отдыха потеряна для горожан — во всяком случае, на это лето, — высказался Байдин.