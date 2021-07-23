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В соединенных Штатах пожарные службы пытаются потушить более 80 лесных пожаров
23 июля 2021, 13:42
Фото: pxhere.com
На данный момент в США зафиксировано свыше 80 масштабных лесных пожаров. На их ликвидацию направлены силы более 21 тысячи спасателей.
Как
сообщает
RT, такая информация поступила из Национального межведомственного пожарного центра.
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