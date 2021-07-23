Глава департамента строительства Олег Байдин рассказал о будущем Кошкиного леса в Уфе

– Для этого пришлось рассмотреть более широкую площадку. В проекте были запланированы: в Глумилино-2 школа на 2200, в Глумилино-1 образовательный центр в составе школы на 2200 и детского сада на 350 мест, в Глумилино-3 детский сад на 600 мест. Для обеспечения парковочными местами на месте недостроев (заброшенный ТЦ на Комсомольской и тоннель над проспектом С.Юлаева) многоуровневые парковки. Застройщики готовы были их строить самостоятельно. Для обеспечения удобных связей предусмотрены надземные переходы в Кошкин лес (Глумилино-5) и к ТЦ Планета. Планировалось расширить узкие улицы и дороги. Школа в Глумилино-2 вошла в список приоритетных проектов ВЭБ РФ под номером один в Уфе, – пишет Байдин.