В Башкирии шквалистый ветер сорвал кровли крыш и повалил деревья

Так, в населенном пункте Нижний Аллагуват Стерлибашевского района на улице Центральной из-за сильного ветра повреждена часть кровли крыши школы. В Давлеканово сорваны кровли трёх частных домов. В Аургазинском районе повреждены крыши двух частных домов в населенных пунктах Культура и Месели.
От жителей Уфы поступило 32 сообщения о падении деревьев.
Ситуация находится на контроле МЧС республики.
Напомним, накануне в Бижбулякском районе ураган сорвал крышу здания, которая упала прямо на девочку. Ребёнок был госпитализирован. Ей сделали сложную операцию на головном мозге. Сейчас её состояние стабильное, но крайне тяжелое.