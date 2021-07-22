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В Башкирии шквалистый ветер сорвал кровли крыш и повалил деревья

22 июля 2021, 12:50
Фото: МЧС по РБ
Сегодня, 22 июля, по республике прошлись ливень, грозы и шквалистый ветер до 24 м/с. МЧС Башкирии сообщило о последствиях урагана.

Так, в населенном пункте Нижний Аллагуват Стерлибашевского района на улице Центральной из-за сильного ветра повреждена часть кровли крыши школы. В Давлеканово сорваны кровли трёх частных домов. В Аургазинском районе повреждены крыши двух частных домов в населенных пунктах Культура и Месели.

От жителей Уфы поступило 32 сообщения о падении деревьев.

Ситуация находится на контроле МЧС республики.

Напомним, накануне в Бижбулякском районе ураган сорвал крышу здания, которая упала прямо на девочку. Ребёнок был госпитализирован. Ей сделали сложную операцию на головном мозге. Сейчас её состояние стабильное, но крайне тяжелое.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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