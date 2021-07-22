Стало известно состояние девочки, на которую упала крыша во время урагана в Башкирии

— Ее направили из Белебеевской ЦРБ в г. Уфу на вертолете санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу, отделение нейрохирургии, под наблюдение лучших врачей республики. Есть информация, что ей сделали сложную операцию на головном мозге. Состояние стабильное, но крайне тяжелое. Рядом с ней постоянно находятся ее мама и близкие родственники, — сообщил Зарипов.