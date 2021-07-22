Стало известно состояние девочки, на которую упала крыша во время урагана в Башкирии

Стало известно состояние девочки, на которую упала крыша во время урагана в Башкирии
Стало известно состояние девочки, на которую упала крыша во время урагана в Башкирии
Сегодня, 10:44ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Ребенка доставили санавиацией в детскую республиканскую больницу.

О состоянии ребенка пострадавшего от сорвавшейся крыши сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов.

— Ее направили из Белебеевской ЦРБ в г. Уфу на вертолете санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу, отделение нейрохирургии, под наблюдение лучших врачей республики. Есть информация, что ей сделали сложную операцию на головном мозге. Состояние стабильное, но крайне тяжелое. Рядом с ней постоянно находятся ее мама и близкие родственники, — сообщил Зарипов.

Глава пожелал девочке скорейшего поправления, а ее родственникам терпения.

Напомним, что ураган в Бижбулякском районе прошел вечером 20 июля. В результате разгула стихии снесло железную крышу здания, без света остались более 30 домов. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения крыши здания на ребенка.

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