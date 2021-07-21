В Башкирии во время урагана на ребенка упала крыша здания

Жители Бижбулякского района выложили в социальных сетях ролики на которых из-за начавшегося урагана снесло крышу здания.
Как сообщает телеграм-канал «СОБЫТИЯ | Башкортостан» разыгравшаяся буря снесла не только железную крышу здания, но и опрокинула людей. На кадрах ролика отчетливо видно как железный настил падает на проезжую часть, а затем слышны звуки сработавшей сигнализации у одного из зданий и крики людей.
В комментариях к ролику начали сообщать о том, что без электричества осталось около 30 домов, а также сообщили пострадавшей девочке.
Глава Бижбулякского района Артур Зарипов рассказал о последствиях разгула стихии.
— Вчерашний ураган прошел именно в створе Бижбуляк — Кенгер-Менеуз. В других населенных пунктах серьезных повреждений нет. Как я уже писал, унесло крышу со здания ИП по адресу: с. Бижбуляк, ул. Победы, д. 4. В результате срыва крыши имеется пострадавшая девочка 2007 г. р. Доставлена в травмпункт БХК ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ. Срыв крыши со здания частного гаража, расположенного по адресу: с. Кенгер-Менеуз. Погибших и пострадавших нет, — сообщил Зарипов.
Также, в результате урагана, более 30 домов осталось без электричества. Чтобы возобновить подачу ресурса, электрики приступили к работе еще ночью и продолжаются. Но самое главное, глава выразил радость о том, что девочка жива и пожелал ей сил.