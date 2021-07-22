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Минэкологии Башкирии сообщило о виновных в тлении свалки в Мечетлинском районе

22 июля 2021, 06:55
Фото: Подслушано: Большеустьикинское
Глава сельского поселения и директор местного водоканала привлечены к административной ответственности.

Пресс-секретарь Минэкологии Башкирии Ренара Газина сообщила корреспонденту Mkset о тлении незаконного мусорного полигона расположенного рядом с селом Большеустьикинское Мечетлинского района.

— При осмотре установлено незначительное тление земельного участка на котором расположена несанкционированная свалка отходов вблизи села Большеустьикинское. На момент осмотра открытого горения не выявлено. За допущение возгорания несанкционированной свалки привлечены к административной ответственности директор «Мечетлинского водоканала» Илдус Фазлыев и глава Большеустьикинского сельского поселения Альберт Гильметдинов, — сообщили в министерстве.

Как заявил глава администрации района Анис Асадуллин, пока свалку предпочитают не трогать, так как она может разгореться сильнее если ее разворошить. Также он пытался обращаться к властям республики с просьбой помочь в выделении денежных средств на ее ликвидацию, однако им было отказано.

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