Минэкологии Башкирии сообщило о виновных в тлении свалки в Мечетлинском районе

Как заявил глава администрации района Анис Асадуллин, пока свалку предпочитают не трогать, так как она может разгореться сильнее если ее разворошить. Также он пытался обращаться к властям республики с просьбой помочь в выделении денежных средств на ее ликвидацию, однако им было отказано.