Минэкологии Башкирии сообщило о виновных в тлении свалки в Мечетлинском районе

Пресс-секретарь Минэкологии Башкирии Ренара Газина сообщила корреспонденту Mkset о тлении незаконного мусорного полигона расположенного рядом с селом Большеустьикинское Мечетлинского района.
— При осмотре установлено незначительное тление земельного участка на котором расположена несанкционированная свалка отходов вблизи села Большеустьикинское. На момент осмотра открытого горения не выявлено. За допущение возгорания несанкционированной свалки привлечены к административной ответственности директор «Мечетлинского водоканала» Илдус Фазлыев и глава Большеустьикинского сельского поселения Альберт Гильметдинов, — сообщили в министерстве.
Как заявил глава администрации района Анис Асадуллин, пока свалку предпочитают не трогать, так как она может разгореться сильнее если ее разворошить. Также он пытался обращаться к властям республики с просьбой помочь в выделении денежных средств на ее ликвидацию, однако им было отказано.