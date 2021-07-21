Власти Уфы решили реконструировать площадь перед Дворцом спорта после жалоб жителей

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы стало известно о том, что площадь перед Дворцом спорта будет реконструирована.
На площади уже появились ограждения, как пояснил глава Октябрьского района Сергей Плотников, в ближайшее время он предоставит предложения по использованию площади.
Напомним, что в минувшие выходные, жители столицы активно обращались к главе республики с просьбой реконструировать площадь перед Дворцом спорта. По их мнению, на этом месте должен быть возведен сквер для прогулок с детьми.