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Власти Уфы решили реконструировать площадь перед Дворцом спорта после жалоб жителей

21 июля 2021, 04:10
Фото: SportInRoB/wikipedia.org
За решение этого вопроса в мэрии взялись после многочисленных просьб горожан.

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы стало известно о том, что площадь перед Дворцом спорта будет реконструирована.

На площади уже появились ограждения, как пояснил глава Октябрьского района Сергей Плотников, в ближайшее время он предоставит предложения по использованию площади.

Напомним, что в минувшие выходные, жители столицы активно обращались к главе республики с просьбой реконструировать площадь перед Дворцом спорта. По их мнению, на этом месте должен быть возведен сквер для прогулок с детьми.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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