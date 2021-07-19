Уфимцы попросили Радия Хабирова благоустроить площадь перед Дворцом спорта

Уфимцы попросили Радия Хабирова благоустроить площадь перед Дворцом спорта
Уфимцы попросили Радия Хабирова благоустроить площадь перед Дворцом спорта
Сегодня, 14:26ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: SportInRoB/wikipedia.org
Они предложили создать на этом месте сквер для прогулок с детьми.

Жители Уфы обратились к главе республики с просьбой создать зеленый сквер перед Дворцом спорта. Обращения они оставили на личной странице Радия Хабирова, накануне, 18 июля.

По словам местных жителей, сейчас площадь представляет собой огромную парковку для фур и автомобилей, и свалку мусора.

— Площадь перед дворцом спорта это позорище просто. Парковка для фур, — возмутилась и поддержала идею Лариса Гадельшина.

Уфимцы просят разбить на этом месте сквер для прогулок с детьми, была выдвинута идея разместить в нем портреты или бюсты именитых башкирских спортсменов.

Ранее жители Уфы составили рейтинг достопримечательностей столицы республики, одной из которых они назвали себя.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы