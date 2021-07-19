Уфимцы попросили Радия Хабирова благоустроить площадь перед Дворцом спорта

Жители Уфы обратились к главе республики с просьбой создать зеленый сквер перед Дворцом спорта. Обращения они оставили на личной странице Радия Хабирова, накануне, 18 июля.
По словам местных жителей, сейчас площадь представляет собой огромную парковку для фур и автомобилей, и свалку мусора.
— Площадь перед дворцом спорта это позорище просто. Парковка для фур, — возмутилась и поддержала идею Лариса Гадельшина.
Уфимцы просят разбить на этом месте сквер для прогулок с детьми, была выдвинута идея разместить в нем портреты или бюсты именитых башкирских спортсменов.
Ранее жители Уфы составили рейтинг достопримечательностей столицы республики, одной из которых они назвали себя.