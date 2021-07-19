Уфимцы попросили Радия Хабирова благоустроить площадь перед Дворцом спорта

Они предложили создать на этом месте сквер для прогулок с детьми.

Жители Уфы обратились к главе республики с просьбой создать зеленый сквер перед Дворцом спорта. Обращения они оставили на личной странице Радия Хабирова, накануне, 18 июля. По словам местных жителей, сейчас площадь представляет собой огромную парковку для фур и автомобилей, и свалку мусора. — Площадь перед дворцом спорта это позорище просто. Парковка для фур, — возмутилась и поддержала идею Лариса Гадельшина. Уфимцы просят разбить на этом месте сквер для прогулок с детьми, была выдвинута идея разместить в нем портреты или бюсты именитых башкирских спортсменов. Ранее жители Уфы составили рейтинг достопримечательностей столицы республики, одной из которых они назвали себя.

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