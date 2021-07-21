В Башкирии проект производства медовой продукции за 3,7 млрд рублей стал приоритетным

Проект предполагает создание в республики крупнейшего в России промышленного производства мёда. Продукцию будут поставлять в основные страны-импортеры благодаря созданию лаборатории с международной аккредитацией по проверке качества мёда.
На предприятии ежегодно будут выпускать 2 070 тонн липового мёда, 2 579 тонн монофлерного, 677 тонн гречишного и 1156 тонн смешанного цветочного. Пасеки откроют в 12 районах республики: Дюртюлинском, Бижбулякском, Белебеевском, Аскинском, Белокатайском, Бирском, Бурзянском, Гафурийском, Ишимбайском, Кугарчинском, Куюргазинском и Хайбуллинском. На производствах появится 158 рабочих мест. Проект реализуют до 2028 года.
По словам главы министерства, в проект инвестируют более 3,7 млрд рублей. Он позволит воздать в республики уникальную «Медовую Академию», фонда инноваций и экспертизы для пчеловодства XXI века.
— Это превратит республику в образцовый Центр медовой промышленности на национальном уровне. При этом проект соответствует приоритетам социально-экономического развития региона и обеспечит повышение объёма ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет. Со стороны Правительства Башкортостана инвестору гарантируется поддержка в комфортном и эффективном ведении бизнеса, — отметил Рустам Муратов.
Напомним, ранее проект анонсировал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Он отметил, что новое предприятие станет автоматизированным, технологически совершенным производством XXI века.