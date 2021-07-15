В Уфе построят завод по переработке меда за 3,7 млрд рублей

В Уфе построят завод по переработке меда за 3,7 млрд рублей
В Уфе построят завод по переработке меда за 3,7 млрд рублей
Вчера, 18:06ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфе планируют построить собственный завод по переработке медовой продукции. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях.

По его словам, сейчас нашли инвестора, готового вложить в строительство более 3,7 млрд рублей. Назаров отметил, что новое предприятие станет автоматизированным, технологически совершенным производством XXI века.

— Традиционно Башкортостан считается краем самого вкусного и целебного меда. Так сложилось исторически. У нас очень благоприятные условия для высоких медосборов. Мы занимаем первое место в стране по запасам липовых лесов и у нас порядка 300 дикорастущих медоносов, среди которых множество лекарственных растений, — добавил премьер-министр.

Кроме того, в 12 районах республики откроют новые пасеки, которые, как подчеркнул чиновник, предоставят новые рабочие места.

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