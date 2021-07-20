mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб подросток

20 июля 2021, 08:55
Фото: 1mediainvest.ru
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

По факту ДТП в котором погиб 13-летний подросток возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 20 июля.

Статья по которой будет рассматриваться дело «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Также выяснилось, что в момент аварии у подростка который находился за рулем мопеда и его 14-летнего пассажира отсутствовали защитные шлемы.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП, а также причин и условий ему способствовавших.

Напомним, что смертельное ДТП произошло близ деревни Талалаевка накануне, 19 июля. Пассажир мопеда 14-летний подросток был доставлен в больницу с множественными травмами.

Материалы по теме
В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил подростка на мопеде
#Новости#Анастасия Десяткина#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48