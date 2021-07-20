Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб подросток

По факту ДТП в котором погиб 13-летний подросток возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 20 июля.
Статья по которой будет рассматриваться дело «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Также выяснилось, что в момент аварии у подростка который находился за рулем мопеда и его 14-летнего пассажира отсутствовали защитные шлемы.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП, а также причин и условий ему способствовавших.
Напомним, что смертельное ДТП произошло близ деревни Талалаевка накануне, 19 июля. Пассажир мопеда 14-летний подросток был доставлен в больницу с множественными травмами.