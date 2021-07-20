В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил подростка на мопеде

В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил подростка на мопеде
В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил подростка на мопеде
Сегодня, 11:41ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
14-летнего пассажира мототранспорта доставили в больницу.

ДТП произошло накануне вечером, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

На проселочной дороге возле деревни Талалаевка столкнулись «Лада Нива» под управлением 33-летнего жителя Стерлитамака и встречный мопед марки «Vento Riva 2» за рулем которого находился 13-летний мальчик.

От полученных травм подросток скончался на месте, его 14-летний пассажир был доставлен в больницу с множественными травмами.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы