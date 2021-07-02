В Уфе вместо обещанной детской площадки детям оставили асфальстоукладчик

– В Деме на улице Мусы Джалиля между домами 68 и 68/1 обещали две недели назад благоустроить детскую площадку. Забор снесли, асфальт положили, машину каталку, видимо, то ли забыли, то ли детям оставили для развлечений - непонятно. Был ролик об этом хороший, что для блага детей. Ситуация не совсем ясная на сегодняшний день просто, – публикует обращение уфимцев группа Вконтакте «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан».