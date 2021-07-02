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В Уфе вместо обещанной детской площадки детям оставили асфальстоукладчик

2 июля 2021, 08:23
Фото: фото из соцсетей
Жители Демы пожаловались на недостроенную детскую площадку, на которой рабочие на радость детям забыли асфальтоукладчик.

В социальных сетях демчане жалуются на то, что вместо благоустройства детской площадки, двор попросту закатали в асфальт. Но одну игрушку детям все же предоставили.

– В Деме на улице Мусы Джалиля между домами 68 и 68/1 обещали две недели назад благоустроить детскую площадку. Забор снесли, асфальт положили, машину каталку, видимо, то ли забыли, то ли детям оставили для развлечений - непонятно. Был ролик об этом хороший, что для блага детей. Ситуация не совсем ясная на сегодняшний день просто, – публикует обращение уфимцев группа Вконтакте «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан».

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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