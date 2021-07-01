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В УГАТУ приняли окончательное решение о реорганизации вуза

1 июля 2021, 08:26
Фото: ugatu.su
Такое решение было принято на заседании Ученого совета.

На заседании ученого совета УГАТУ, которое прошло накануне, 30 июня, было решено реорганизовать несколько кафедр вуза.

- Рассмотрены вопросы по реорганизации кафедр. Структурные изменения необходимы, считает Совет, они обусловлены необходимостью гибко реагировать на преобразования в обществе и системе образования, - сообщили в пресс-службе вуза.

Изменения в работе коснуться нескольких кафедр это:

- кафедра социологии и социальных технологий путем присоединения к кафедре экономической теории;

- кафедра финансов и экономического анализа путем присоединения к кафедре налогов и налогообложения;

- кафедра финансов, денежного обращения и экономической безопасности путем присоединения к кафедре экономики предпринимательства.

Напомним, что ранее неравнодушные студенты УГАТУ пожаловались главе республики на реорганизацию одного из факультетов. Они считают, что данное действие незаконно.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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