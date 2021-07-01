В Уфе для ремонта моста перекроют дорогу

В Уфе проведут ремонт моста ведущего через одноименного реку в Шакшу. Об этом сообщили сегодня, 1 июля, в городской администрации.
В ходе работ планируется заменить асфальтовое покрытие обеих полос моста. Чтобы не перекрывать полностью движение, ремонт будет проводиться в несколько этапов.
В понедельник, 5 июля, С 8-00 утра до 07-30 6 июля, будет перекрыто движение по направлению в Шакшу. После указанного времени движение по данному участку возобновится.
Во вторник, 6 июля с 8-00 утра до 07-30 7 июля, будет перекрыто движение из Шакши по направлению к городу.
Во время работ будет снят старый слой асфальтового покрытия, асфальтирование, а затем остывание асфальта после укладки. Работы по нанесению дорожной разметки проведут в среду ночью.
Администрация города просит отнестись с понимаем к вводимым ограничениям и просит планировать свой маршрут заранее. Также жителям района предлагается альтернативный способ добраться до города на электричке.