«Уровень антител не влияет»: министр здравоохранения Башкирии высказался о вакцинации

Министр здравоохранения Максим Забелин рассказ о вакцинации и борьбе с коронавирусной инфекцией. Свое мнение он высказал сегодня, 1 июля, на брифинге с главой Башкирии.
— У нас не всегда находится правильный ответ, как бороться с коронавирусом. Выходят методички разные, то же самое и с вакциной. Сейчас мы понимаем, что уровень антител не влияет на вакцинацию, — сообщил Забелин.
Также он рассказал о ситуации по исследованиям вакцины для беременных. По его словам, прививка показала свою эффективность, на данный момент проходят исследования вакцина для подростков. Результаты изучения планируется получить к осени этого года.