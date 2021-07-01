mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Уровень антител не влияет»: министр здравоохранения Башкирии высказался о вакцинации

1 июля 2021, 11:48
Фото: 1mediainvest.ru
Максим Забелин сообщил, что на данный момент нет правильного ответа как бороться с инфекцией.

Министр здравоохранения Максим Забелин рассказ о вакцинации и борьбе с коронавирусной инфекцией. Свое мнение он высказал сегодня, 1 июля, на брифинге с главой Башкирии.

— У нас не всегда находится правильный ответ, как бороться с коронавирусом. Выходят методички разные, то же самое и с вакциной. Сейчас мы понимаем, что уровень антител не влияет на вакцинацию, — сообщил Забелин.

Также он рассказал о ситуации по исследованиям вакцины для беременных. По его словам, прививка показала свою эффективность, на данный момент проходят исследования вакцина для подростков. Результаты изучения планируется получить к осени этого года.

Материалы по теме
В Башкирии непривитых водителей «Башавтотранс» не допустят к работеРадий Хабиров перенес ограничительные меры для ресторанов еще на неделюГлава Башкирии назвал Фольклориаду исключением из правил, а не двойными стандартами
#Новости#Вакцинация#Анастасия Десяткина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48