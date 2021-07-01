Средняя зарплата жителей Башкирии составила почти 39 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в республике достигла достигла 38 819 рублей. При этом реальная зарплата в регионе, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, увеличилась на 2 процента, сообщили в Башстате.
По данным специалистов Башстата, в апреле 2021 года года средняя зарплата в республике составила 40 709 рублей.
Самые высокие зарплаты в Башкирии получают работники производств кокса и нефтепродуктов – 73 649 рублей (средний показатель за январь-апрель).. Меньше всех– 14 951 рубль получают работники мебельных производств.