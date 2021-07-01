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Средняя зарплата жителей Башкирии составила почти 39 тысяч рублей

1 июля 2021, 12:16
Фото: mediacratia.ru
Уровень заработной платы за четыре месяца 2021 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Среднемесячная заработная плата в республике достигла достигла 38 819 рублей. При этом реальная зарплата в регионе, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, увеличилась на 2 процента, сообщили в Башстате.

По данным специалистов Башстата, в апреле 2021 года года средняя зарплата в республике составила 40 709 рублей.

Самые высокие зарплаты в Башкирии получают работники производств кокса и нефтепродуктов – 73 649 рублей (средний показатель за январь-апрель).. Меньше всех– 14 951 рубль получают работники мебельных производств.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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