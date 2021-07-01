Минздрав объяснил жалобы уфимцев на отсутствие отметки о первой прививке от COVID-19

Неожиданные изменения в режим повышенной готовности вызвали всплеск сознательности среди жителей Башкирии и Уфы. Особенно среди тех, кому прививка необходима по долгу службы или же по той причине, что их жизнь связана с посещением общественных мест, в которые без прививки скоро будет не попасть.