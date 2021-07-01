Минздрав объяснил жалобы уфимцев на отсутствие отметки о первой прививке от COVID-19

Неожиданные изменения в режим повышенной готовности вызвали всплеск сознательности среди жителей Башкирии и Уфы. Особенно среди тех, кому прививка необходима по долгу службы или же по той причине, что их жизнь связана с посещением общественных мест, в которые без прививки скоро будет не попасть.
Жители Демского района в социальных сетях выясняют друг у друга, как скоро после проведения первого этапа вакцинации они обзавелись заветными документами либо отметками о вакцинации на портале Госуслуг.
Уфимцы отдают себе отчет в том, что сертификат и QR-код будут доступны только после прохождения второго этапа вакцинации, однако во многих заведениях, в частности, в кинотеатрах, некоторых службах такси уже требуют подтверждения хотя бы первого этапа вакцинации.
Руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Софья Алешина подтвердила, что сертификат о прохождении вакцинации и QR-код доступны только тем, кто прошел оба этапа вакцинации, однако после прохождения первого этапа у человека должна появиться соответствующая отметка на портале Госуслуг в разделе Вакцинация.
Однако большое количество жителей Демского района заветной отметки на Госуслугах так и не получили, но получили объяснение. И даже не одно. Первое. Из-за большого количества людей система просто не успевает обрабатывать информацию и своевременно вносить их. Второе. Поликлиника также не успевает оперативно вносить данные, так процесс не автоматизирован и данные заполняются вручную.
При этом большое количество людей жалуется на портале на отсутствие отметки. Кому-то жалоба помогает, и отметка оперативно появляется, кому-то присылают стандартную информацию о том, что потребность в сертификатах возросла, и повлиять на скорость обработки никто не может. У некоторых уфимцев ситуация не меняется и по истечении заявленного 10-ти дневного срока.
Некоторые привившиеся постепенно начинают получать заветные отметки, а тем, кто еще не получил подтверждения на портале Госуслуги, опытные жители рекомендуют обратиться в поликлинику и получить необходимый документ в бумажном виде там.