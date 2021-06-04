Жителей России предупредили о возможной потере детских выплат

Иван Денисов отметил, что новые правила при оценке нуждаемости учитывают не только среднедушевой доход и имущественную обеспеченность. Так, одна семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор. Пособие будет назначено вне зависимости от площади жилого помещения, если у семьи один дом или одна квартира. При наличии двух и более квартир, право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 квадратных метра на одного члена семьи, если же домов несколько, то их площадь не должна превышать 40 квадратных метров на одного члена семьи.