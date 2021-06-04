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Posted 4 июня 2021, 08:35

Published 4 июня 2021, 08:35

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Жителей России предупредили о возможной потере детских выплат

Жителей России предупредили о возможной потере детских выплат

4 июня 2021, 08:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Выплаты могли лишиться семьи, у которых не было официального дохода без уважительной причины с точки зрения нового закона.

Некоторые россияне могут лишиться выплат на детей от трех до семи лет из-за изменившихся условий их получения. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры гражданского-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ивана Денисова.

Иван Денисов отметил, что новые правила при оценке нуждаемости учитывают не только среднедушевой доход и имущественную обеспеченность. Так, одна семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор. Пособие будет назначено вне зависимости от площади жилого помещения, если у семьи один дом или одна квартира. При наличии двух и более квартир, право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 квадратных метра на одного члена семьи, если же домов несколько, то их площадь не должна превышать 40 квадратных метров на одного члена семьи.

Также было введено правило «нулевого дохода», согласно которому теперь у взрослых членов семьи должны быть объективные причины того, что у них на протяжении года не было доходов от трудовой, предпринимательской деятельности, пенсии или стипендии.

— Но, к сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона, — считает Иван Денисов.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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