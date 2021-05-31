В последний день мая в Башкирии ожидается похолодание и гроза

Напомним, в мае было побито несколько температурных рекордов. Так, 23 мая на аэрологической станции Уфа-Дема была зафиксирована температура воздуха +32° (в 1967 году в этот день температура воздуха достигала лишь +31,5°). Также 22 мая температура воздуха поднялась до +31,6° (в 2014 году в этот день максимум составил +30,7°). 16 мая абсолютный максимум, зафиксированный в 1996 году (+31,6°), был перекрыт на аэрологической станции Уфа-Дема — температура воздуха составила +32,6°.