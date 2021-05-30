mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии еще 90 человек заболели коронавирусом, трое — скончались

30 мая 2021, 08:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Актуальные данные опубликовал телеграм-канал Оперативного штаба Башкирии по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки еще 90 жителей Башкирии заболели коронавирусом. Таким образом официально общее число инфицированных в республике составляет 38111 человек.

При этом от коронавируса вылечились 36059 человек, в том числе — 95 человек за минувшие сутки.

Также подтвердилась информация о смерти еще трех пациентов от коронавируса. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в регионе на данный момент стал 521 человек.

Напомним, 20 мая Башкирия получила 2340 доз отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак». По данным Минздрава, в отличие от предшественников — «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКороны» — она содержит вирус, а не его фрагменты. При этом сам вирус деактивирован, то есть обезврежен и безопасен для человека. Вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней.

Материалы по теме
В Башкирии 88 человек заболели коронавирусомВ Башкирии от коронавируса скончались два человекаВ Башкирии за сутки коронавирусом заболели 90 человек
#Новости#Здравоохранение#Коронавирус 2021#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44