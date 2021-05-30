В Башкирии еще 90 человек заболели коронавирусом, трое — скончались

Напомним, 20 мая Башкирия получила 2340 доз отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак». По данным Минздрава, в отличие от предшественников — «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКороны» — она содержит вирус, а не его фрагменты. При этом сам вирус деактивирован, то есть обезврежен и безопасен для человека. Вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней.