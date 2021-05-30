Парламент России готовит новые выплаты и льготы для семей с детьми

— На круглом столе в комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать 50% регионального прожиточного минимума, — сообщила «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что деньги должны идти в семьи, где один из родителей не платит алименты.