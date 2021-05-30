Парламент России готовит новые выплаты и льготы для семей с детьми

Совет Федерации предложил выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% прожиточного минимума. Также в Госдуме призвали Минтруд и Минфин ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.
— На круглом столе в комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать 50% регионального прожиточного минимума, — сообщила «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что деньги должны идти в семьи, где один из родителей не платит алименты.
В настоящее время предложение находится на стадии обсуждения.
В свою очередь депутаты Госдумы призвали ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. По их словам, письмо с инициативой уже направлено в Минтруд.
— Такие приемные семьи смогут пользоваться предлагаемой льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия ребенка, — подчеркнул член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.