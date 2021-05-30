mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Парламент России готовит новые выплаты и льготы для семей с детьми

30 мая 2021, 05:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Предложение находится на стадии обсуждения.

Совет Федерации предложил выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% прожиточного минимума. Также в Госдуме призвали Минтруд и Минфин ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.

— На круглом столе в комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать 50% регионального прожиточного минимума, — сообщила «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что деньги должны идти в семьи, где один из родителей не платит алименты.

В настоящее время предложение находится на стадии обсуждения.

В свою очередь депутаты Госдумы призвали ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. По их словам, письмо с инициативой уже направлено в Минтруд.

— Такие приемные семьи смогут пользоваться предлагаемой льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия ребенка, — подчеркнул член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Материалы по теме
В России предложили ввести целевые выплаты нуждающимся для покупки продуктовМинтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми
#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44