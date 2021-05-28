В Уфе на завершение строительства проблемного ЖК «Черемушки» выделили 200 млн рублей

— На сегодняшний день, конечно, основным механизмом восстановления прав граждан у нас является привлечение финансовых средств федерального фонда по защите прав граждан – участников долевого строительства. Только по итогам работы в 2020 году нам удалось для этих целей зарезервировать порядка 7 млрд рублей. В случае с ЖК «Черемушки» сам застройщик при поддержке регионального правительства смог получить проектное финансирование, — отметил и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.