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В Уфе на завершение строительства проблемного ЖК «Черемушки» выделили 200 млн рублей

28 мая 2021, 10:42
Фото: Минстрой РБ
В Уфе возобновилось строительство жилого комплекса «Черемушки». Новый застройщик ООО «Монолитинвестрой» получил проектное финансирование от кредитной организации в размере 200 миллионов рублей.

— На сегодняшний день, конечно, основным механизмом восстановления прав граждан у нас является привлечение финансовых средств федерального фонда по защите прав граждан – участников долевого строительства. Только по итогам работы в 2020 году нам удалось для этих целей зарезервировать порядка 7 млрд рублей. В случае с ЖК «Черемушки» сам застройщик при поддержке регионального правительства смог получить проектное финансирование, — отметил и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.

Известно, что ООО «Монолитинвестстрой» имеет несколько проблемных объектов. Лишь на 45% готов жилой дом на 448 квартир на улице Минигали Губайдуллина. На 82% готовности также дом по соседству. Там квартиры ждут 496 семей. Проблемные дома планируется сдать до 2022 года.

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