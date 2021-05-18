Дольщики строящегося дома на улице Конституции провели пикет у здания мэрии Уфы

Дольщики ПСК-6, которая принадлежит депутату Горсовета Андрею Носкову, накануне, 17 мая, провели пикет у здания администрации Уфы. Акция связана со строительством высотки на улице Конституции, против которой выступают жители соседнего дома № 5. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из протестующих Элина Гизатуллина.

Девушка рассказала, что квартиру в строящемся доме ей подарили родители на окончание университета, однако теперь получение заветных ключей остается под угрозой. Элина Гизатуллина добавила, что дольщики обращались к президенту России Владимиру Путину, главе Башкирии Радию Хабирову и объявляли голодовку. Кроме того, они по очереди организуют одиночные пикеты у зданий Горсовета и мэрии Уфы и планируют продолжать акции дальше. Елена Гибадуллина, которая также приобрела квартиру в высотке на Конституции, рассказал «Эху», что глава администрации Сергей Греков продолжает игнорировать ситуацию и не выходит на связь с протестующими. Напомним, жители дома № 5 на улице Конституции уже не первый месяц требуют закрыть стройку многоэтажки в их дворе, которую проводит ПСК-6. В октябре прошлого года они «похоронили» свою придомовую территорию, установив на заборе деревянный крест и положив венки Позже они принесли к мэрии Уфы таз и тряпки, предложив провести генеральную уборку. В марте 2021 года администрация отменила проект планировки и межевания квартала, а после сами жильцы обратились в Орджоникидзевский суд Уфы с иском о восстановлении их прав на придомовую территорию, однако суд не наложил обеспечительные меры в виде приостановки строительства до окончания процесса. Кроме того, они объявили голодовку, которая завершилась в тот же день после встречи с Сергеем Грековым, который пообещал разобраться в проблеме. Свою активность проявили и рабочие ПСК-6, которые также организовали пикет около стройки, которые выступили за сохранение своих рабочих мест.

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