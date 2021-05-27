В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов

В настоящее время в России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, в случае повторного нарушения — уголовная. В 2019 году было принято 8 тыс. решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».