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Posted 27 мая 2021, 13:12

Published 27 мая 2021, 13:12

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов

В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов

27 мая 2021, 13:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ранее уголовные дела против должников по алиментам не возбуждали, если те делали хотя бы незначительные выплаты.

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов — теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России.

Ранее ФССП часто отказывалась возбуждать уголовные дела против должников по алиментам, если они делали хотя бы незначительные выплаты.

— Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты, — подчеркнул председатель правления Ассоциации Владимир Груздев, добавив, что нередко уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры.

В настоящее время в России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, в случае повторного нарушения — уголовная. В 2019 году было принято 8 тыс. решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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