В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов

Posted 27 мая 2021, 13:12
Published 27 мая 2021, 13:12
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов — теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России.
Ранее ФССП часто отказывалась возбуждать уголовные дела против должников по алиментам, если они делали хотя бы незначительные выплаты.
— Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты, — подчеркнул председатель правления Ассоциации Владимир Груздев, добавив, что нередко уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры.
В настоящее время в России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, в случае повторного нарушения — уголовная. В 2019 году было принято 8 тыс. решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».