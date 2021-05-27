Больница в Давлеканово получила маммографический рентгеновский аппарат

Posted 27 мая 2021, 13:21
Published 27 мая 2021, 13:21
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Давлекановской центральной районной больнице введен в эксплуатацию рентгеновский маммографический аппарат.
Всего в 2021 году за счет средств федерального бюджета приобретены четыре единицы такого оборудования на общую сумму свыше 39 млн руб. — для центральных больниц Дюртюлинского, Архангельского, Буздякского, Давлекановского районов.
Напомним, маммография — это рентгеновское исследование молочных желез, позволяющее получить подробные изображения внутренней структуры молочной железы. Благодаря маммографии раковые опухоли можно обнаружить на самой ранней стадии, когда они еще слишком малы для того, чтобы их можно было почувствовать или пропальпировать, и когда они легче поддаются лечению.
— Маммографию назначают при наличии следующих показаний: обнаружение уплотнений во время самообследования, выявление болезненности в области молочной железы, рак груди у близких родственниц, травмы грудной клетки, мастопатия, контроль течения болезни, — подчеркнул главный врач больницы Айдар Салаватов.
Основная цель региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения — оказание качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях, в том числе для жителей малых населенных пунктов и отдаленных, труднодоступных уголков республики. Только в 2021 году на данные цели Башкирия получила более 3 млрд руб.