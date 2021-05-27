Больница в Давлеканово получила маммографический рентгеновский аппарат

Напомним, маммография — это рентгеновское исследование молочных желез, позволяющее получить подробные изображения внутренней структуры молочной железы. Благодаря маммографии раковые опухоли можно обнаружить на самой ранней стадии, когда они еще слишком малы для того, чтобы их можно было почувствовать или пропальпировать, и когда они легче поддаются лечению.