Событийный винегрет: почему «Ночь музеев» в Башкирии потеряла былую красоту?

Так или иначе в программе «Ночи музеев» в Башкирии за последние годы сформировался событийный винегрет из всего подряд. При этом главное наполнение, как правило, — это текущие выставки или экспозиции, которые открылись за несколько дней до акции. Самое забавное, что нечто подобное происходит и во время «Библионочи», которая аккумулирует аналогичные сабантуи с небольшим литературным уклоном уже на территории библиотек. И здесь тоже можно понять бюджетных работников, которые пляшут как умеют, потому что, очевидно, дополнительных средств на все эти активности, если и выделяются, то очень немного. Ну и разницу между музейным работником и аниматором тоже никто не отменял, как, впрочем, не отменяется проблема «перевода» старых методов подачи информации на язык молодого поколения.