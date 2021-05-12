Куда сходить на «Ночь музеев» в Уфе: выбираем 7 самых ярких событий акции

— География нашей страны поистине впечатляет размерами, так же, как и количество талантливых людей, проживающих рядом с нами. Часто складывается так, что их искусство начинает высоко цениться профессионалами и выходит на мировой уровень, но при этом у себя на родине они по-прежнему остаются инкогнито. Наша выставка призвана восстановить справедливость и обратить внимание зрителей на таких художников, — рассказали в галерее «Мирас».