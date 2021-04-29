«Сибур» поглощает «ТАИФ». Эксперты говорят о «Башкирском» сценарии для Татарстана

Posted 29 апреля 2021, 08:32
Published 29 апреля 2021, 08:32
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
В рамках поглощения на базе «СИБУР» будет создана компания, в которой действующие бенефициары «ТАИФ» получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий, а оставшийся пакет акций «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Мы попросили экспертов рассказать о политических и экономических последствиях сделки.
«В России происходит укрупнение отрасли и формирование более эффективных с точки зрения мировой конкуренции компаний, которые могли бы сохранять и укреплять свои позиции. Поэтому, поглощение в данном случае является вполне логичным и стандартным. Что это означает для Татарстана? Я думаю, что значительная часть налогов будет платиться в республике и здесь никаких серьезных последствий не произойдет. Вместе с тем, властям республики придется научиться работать с более крупным объединением. С другой стороны, необходимо учитывать, что в России постепенно идет сдвиг от ассимитричной федерации к более „строгой“ федерации, а в конечном итоге к унитарному государству. И этот сдвиг он не предполагает наличия каких-то диспропорций в положении регионов, в том числе в степени политической свободы. Поэтому, поглощение ТАИФ может быть признаком того, что федеральный центр усиливает контроль над региональными элитами, так как именно они оказывают ему сопротивление и представляют собой „бизнес-бюрократический комок“ кадров, стремящийся отстоять региональные рынки как свои собственные и, при этом, не способствуя их развитию. Развитие, в свою очередь, в любом случае предполагает выход на более высокий уровень и соединение с крупными проектами. Поэтому данная сделка является отражением в коммерческой сфере того, что происходит на уровне системы государственного управления, когда происходит укрепление даже не вертикали, а горизонтали власти. По поводу Татнефти не могу ничего сказать, но полагаю, что все регионально акцентированные компании так или иначе и на столько, насколько это позволяют рыночные правила игры, будут встраивать в крупные корпорации. Процесс „концентрации“ нефтяных актив в стране идет уже много лет и он развивается не стремительно как „полет ракеты“ вверх. Если „Татнефть“ будут поглощать, то это будет происходить постепенно».
«Экономическая логика поглощения „Сибуром“ компании „ТАИФ“ объясняется укреплением его глобальных позиций. Фактически, „Сибур“ превратиться в „суперигрока“ нефтегазохимического сектора. „ТАИФ“ всегда имел репутацию экономической базы региональных элит, так как основные бенефициары компании — сыновья первого президента Татарстана М.Шаймиева и „близкие“ к семье бизнесмены. В этой связи вполне возможно, что сделка будет способствовать усилению контроля со стороны федерального центра над татарстанскими элитами. Здесь можно вспомнить Башкирию, где „Башнефть“ была в свое время приватизирована в пользу сына М.Рахимова, а основным элементом укрепления вертикали власти в преддверии отставки президента Башкирии стало лишении „семьи“ контроля над башкирским ТЭК. Наличие серьезных финансовых ресурсов у этнократических режимов всегда воспринимается как политический риск, особенно в периоды обострения международных отношений. В то же время пример Башкирии говорит о том, что если региональный режим теряет черты этнократизма, то впоследствии возвращается и доверие федерального центра. Так, например, региональным властям Башкирии передали в собственность 25% „Башнефти“, а буквально недавно решением президента страны и при активном лоббизме со стороны Р.Хабирова Башкирия получила в управление БСК. Относительно возможности проведения „башкирского“ сценария в отношении „Татнефти“ сказать определенно что-то сложно, так как это зависит от многих факторов. Вместе с тем, потенциальный интерес крупных игроков к „Татнефти“ представляется очевидным».
«С политической точки зрения это, конечно, во многом ослабление статусных позиций Татарстана и его властных элит. Экономика была и остается основой политики. Поэтому не так уж важно: постигнет ли такая же судьба в дальнейшем и компанию «Татнефть», поскольку речь здесь идет о тренде, который постепенно реализуется федеральным центром в отношении РТ. Это аналогично схеме продажи башкирского ТЭКа в 2009 году, осуществленной окружением М. Рахимова, после чего авторитарный режим был демонтирован, а республика перешла к принципиально иной модели политического управления.
В отличие от Башкортостана, в Татарстане «эпоха суверенитета» фактически продолжается до настоящего времени, а региональная политсистема функционирует исходя из логики этнократии, что хорошо видно при сравнительном анализе внутренней и национальной политики двух республик. Так, если в Башкирии сегодня ведется активная работа по укреплению общегражданской идентичности в регионе, противодействию любым формам крайнего национализма, то в Татарии эти процессы носят либо слабый, либо откровенно имитационный характер. К примеру, попытки надзорных ведомств признать экстремистской организацией Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), состоящий из престарелых активистов нацдвижения, несопоставимы с аналогичным процессом вокруг БОО «Башкорт». Агрессивная политика в отношении соседних регионов в рамках переписной кампании, также в очередной раз наглядно показала, насколько опасно сохранение суверенитетских атавизмов 90-х годов внутри политического пространства РФ.
Оставаясь последним бастионом регионального сепаратизма, данный режим выступает своего рода референтной группой для этнических элит в республиках РФ, создает серьезную угрозу для национальной безопасности страны в целом. Данные риски, безусловно, хорошо понимают как в экспертном сообществе, так и на уровне федерального руководства. Кроме того, режимы такого типа, как показывает практика, в принципе не поддаются внутренней трансформации, не могут встроится под общефедеральные интеграционные механизмы. И попытки элит Татарстана консолидировано выступить против языковой политики Кремля в 2017 году, также ярко продемонстрировали, что Казань в итоге выбрала модель скрытой конфронтации с центром.
Поэтому поглощение ТАИФа нефтехимическим холдингом «Сибур», необходимо рассматривать в контексте запуска сложных политико-трансформационных процессов, которые с большим запозданием начинаются и в Республике Татарстан».
«В настоящее время наблюдается тенденция ослабления регионов как в экономическом, так и политическом плане. В Республике Татарстан эти процессы стали проявляться в банковской сфере, когда Татфондбанк был объявлен банкротом. Сделка с „СИБУРОМ“ приведут к усилению влияния федерального центра, ведь региональные власти должны будут взаимодействовать с федеральными организациями, принимать решения по деятельности группы будут уже не в Казани. Существует риск снижения налоговых поступления в региональный бюджет в случае перерегистрации группы „ТАИФ“, а также риск сокращения социальных и благотворительных программ. Кроме того, ни одна экономическая сделка не реализуется без стратегической выгоды — торговля с федеральным центром это особенность Татарстана. Возможно, решение сдать „ТАИФ“ облегчит реализацию проекта по строительству скоростной трассы М12 „Москва-Казань-Екатеринбург“ с точки зрения привлечения федерального финансирования. В целом, в Татарстане мы наблюдаем картинку схожую с Башкирией в недавнем прошлом, когда региональные активы подконтрольные семьям политических элит постепенно переходили под контроль федеральных игроков с целью ослабления режима, оппонирующего центру. Кстати, Башкирия при Радии Хабирове демонстрирует альтернативную о Татарстана модель успеха — она выстраивает взаимодействие с федеральным центром без пикировок и за счет конструктивного взаимодействия с федеральными элитами. Поэтому, в Башкирии наблюдается совершенно противоположная тенденция — ей возвращают активы. Ярким примером этому стал возврат БСК под контроль республики».