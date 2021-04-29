«Сибур» поглощает «ТАИФ». Эксперты говорят о «Башкирском» сценарии для Татарстана

«В России происходит укрупнение отрасли и формирование более эффективных с точки зрения мировой конкуренции компаний, которые могли бы сохранять и укреплять свои позиции. Поэтому, поглощение в данном случае является вполне логичным и стандартным. Что это означает для Татарстана? Я думаю, что значительная часть налогов будет платиться в республике и здесь никаких серьезных последствий не произойдет. Вместе с тем, властям республики придется научиться работать с более крупным объединением. С другой стороны, необходимо учитывать, что в России постепенно идет сдвиг от ассимитричной федерации к более „строгой“ федерации, а в конечном итоге к унитарному государству. И этот сдвиг он не предполагает наличия каких-то диспропорций в положении регионов, в том числе в степени политической свободы. Поэтому, поглощение ТАИФ может быть признаком того, что федеральный центр усиливает контроль над региональными элитами, так как именно они оказывают ему сопротивление и представляют собой „бизнес-бюрократический комок“ кадров, стремящийся отстоять региональные рынки как свои собственные и, при этом, не способствуя их развитию. Развитие, в свою очередь, в любом случае предполагает выход на более высокий уровень и соединение с крупными проектами. Поэтому данная сделка является отражением в коммерческой сфере того, что происходит на уровне системы государственного управления, когда происходит укрепление даже не вертикали, а горизонтали власти. По поводу Татнефти не могу ничего сказать, но полагаю, что все регионально акцентированные компании так или иначе и на столько, насколько это позволяют рыночные правила игры, будут встраивать в крупные корпорации. Процесс „концентрации“ нефтяных актив в стране идет уже много лет и он развивается не стремительно как „полет ракеты“ вверх. Если „Татнефть“ будут поглощать, то это будет происходить постепенно».