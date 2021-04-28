Владимир Путин: система социальных пособий в России в целом отлажена

Как заметил президент, «несмотря на все отработанные механизмы, в том числе с использованием современных средств и методов, все-таки сбои происходят». Глава государства призвал законодателей в таких случаях использовать «весь арсенал депутатских, сенаторских полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому конкретному человеку». Он добавил, что анализ и обобщение такой практики помогает улучшать нормативную базу, механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг.