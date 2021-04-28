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Posted 28 апреля 2021, 12:37

Published 28 апреля 2021, 12:37

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Владимир Путин: система социальных пособий в России в целом отлажена

Владимир Путин: система социальных пособий в России в целом отлажена

28 апреля 2021, 12:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По словам президента, правила оказания государственных и муниципальных услуг должны быть справедливыми и понятными, а сервисы — простыми и удобными, доступными дистанционно и круглосуточно.

Система социальных пособий в России в целом отлажена, но законодатели должны вести мониторинг ее работы и немедленно реагировать на возникающие проблемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента Владимира Путина на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

— Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с каким-то сложностями, — почдеркнул глава государства.

Как заметил президент, «несмотря на все отработанные механизмы, в том числе с использованием современных средств и методов, все-таки сбои происходят». Глава государства призвал законодателей в таких случаях использовать «весь арсенал депутатских, сенаторских полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому конкретному человеку». Он добавил, что анализ и обобщение такой практики помогает улучшать нормативную базу, механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг.

— Правила здесь должны быть справедливыми и абсолютно понятными, а сервисы — максимально простыми и удобными для людей. И что важно — доступными дистанционно и круглосуточно.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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