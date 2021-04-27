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Posted 27 апреля 2021, 13:14

Published 27 апреля 2021, 13:14

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Верховный суд России разрешил штрафовать за неполные выплаты алиментов

Верховный суд России разрешил штрафовать за неполные выплаты алиментов

27 апреля 2021, 13:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Нерадивый отец не сможет ежемесячно платить, образно говоря, по сто рублей, и тем самым избегать ответственности.

Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее правила наказания злостных алиментщиков. Принципиальный момент: под статью КоАП подпадает даже неполная выплата алиментов. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сказано в принятом постановлении, «лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что на практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы, надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности. На проблему недавно обратил внимание и министр юстиции России Константин Чуйченко.

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