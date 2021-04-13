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Posted 13 апреля 2021, 09:57

Published 13 апреля 2021, 09:57

Modified 17 октября 2022, 20:49

Updated 17 октября 2022, 20:49

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии детей, которые перевернулись на машине

13 апреля 2021, 09:57
В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали Mkset, как себя чувствую дети, которые накануне попали в аварию со своим отцом.

В настоящее время мальчики двух и четырех лет находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести. Дети были доставлены в больницу после аварии.

ДТП случилось вчера, 12 апреля, вблизи деревни Галеево в Баймакском районе. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 30-летний мужчина, опрокинулась. В аварии мужчина получил перелом позвоночника, а его сыновья — серьезные травмы. Гибдд выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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#Анна Кононова#Происшествия#Новости#Башкирия#Авария#ДТП
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