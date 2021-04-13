Минздрав Башкирии рассказал о состоянии детей, которые перевернулись на машине

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали Mkset, как себя чувствую дети, которые накануне попали в аварию со своим отцом.

В настоящее время мальчики двух и четырех лет находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести. Дети были доставлены в больницу после аварии. ДТП случилось вчера, 12 апреля, вблизи деревни Галеево в Баймакском районе. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 30-летний мужчина, опрокинулась. В аварии мужчина получил перелом позвоночника, а его сыновья — серьезные травмы. Гибдд выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Материалы по теме В Башкирии двое маленьких детей получили серьёзные травмы при опрокидывании авто