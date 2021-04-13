Минздрав Башкирии рассказал о состоянии детей, которые перевернулись на машине

Posted 13 апреля 2021, 09:57
Published 13 апреля 2021, 09:57
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
В настоящее время мальчики двух и четырех лет находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести. Дети были доставлены в больницу после аварии.
ДТП случилось вчера, 12 апреля, вблизи деревни Галеево в Баймакском районе. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 30-летний мужчина, опрокинулась. В аварии мужчина получил перелом позвоночника, а его сыновья — серьезные травмы. Гибдд выясняет причины и обстоятельства произошедшего.