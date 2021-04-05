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Posted 5 апреля 2021, 00:00

Published 5 апреля 2021, 00:00

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Весна наступает: в Башкирии ожидается снег с дождем и гололедица

Весна наступает: в Башкирии ожидается снег с дождем и гололедица

5 апреля 2021, 00:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
МЧС РБ предупреждает о непростых погодных условиях в начале недели.

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, сегодня, 5 апреля, ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег.

Также МЧС предупреждает, что в отдельных районах республики — гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на дорогах гололедица. Кроме того, ожидается, туман — видимость 500 м и менее.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1…-4°, при прояснениях до -10°, днем +1…+6°.

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