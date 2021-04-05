Весна наступает: в Башкирии ожидается снег с дождем и гололедица

Posted 5 апреля 2021, 00:00
Published 5 апреля 2021, 00:00
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Согласно прогнозу Башгидрометцентра, сегодня, 5 апреля, ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег.
Также МЧС предупреждает, что в отдельных районах республики — гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на дорогах гололедица. Кроме того, ожидается, туман — видимость 500 м и менее.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1…-4°, при прояснениях до -10°, днем +1…+6°.