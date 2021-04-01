На сайт госуслуг поступило 40 тысяч заявок на перерасчет детских выплат

Posted 1 апреля 2021, 15:20
Published 1 апреля 2021, 15:20
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
За сутки на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет поступило больше 40 тысяч заявлений на портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
По словам министра, заявления уже взяли в работу. Также он подчеркнул, что форма заявлений стала более объемной за счет того, что теперь будут учитываться больше факторов и различных жизненных ситуаций.
— Постепенно мы расширяем наше межведомственное взаимодействие с другими органами государственной власти, будем упрощать форму и делать предзаполнение еще более удобным для наших граждан, и постепенно ее будем сокращать, — добавил министр.
Напомним, согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет увеличено до 75 или 100%.