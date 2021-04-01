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Posted 1 апреля 2021, 15:20

Published 1 апреля 2021, 15:20

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

На сайт госуслуг поступило 40 тысяч заявок на перерасчет детских выплат

На сайт госуслуг поступило 40 тысяч заявок на перерасчет детских выплат

1 апреля 2021, 15:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Форма заявлений стала более объемной за счет того, что теперь будут учитываться больше факторов и различных жизненных ситуаций.

За сутки на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет поступило больше 40 тысяч заявлений на портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По словам министра, заявления уже взяли в работу. Также он подчеркнул, что форма заявлений стала более объемной за счет того, что теперь будут учитываться больше факторов и различных жизненных ситуаций.

— Постепенно мы расширяем наше межведомственное взаимодействие с другими органами государственной власти, будем упрощать форму и делать предзаполнение еще более удобным для наших граждан, и постепенно ее будем сокращать, — добавил министр.

Напомним, согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет увеличено до 75 или 100%.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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