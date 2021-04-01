На сайт госуслуг поступило 40 тысяч заявок на перерасчет детских выплат

Напомним, согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет увеличено до 75 или 100%.