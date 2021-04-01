Мы первоклассники, не малыши: какие документы нужны для приема в школу

Posted 1 апреля 2021, 10:47
Published 1 апреля 2021, 10:47
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
В текущем учебном году в Уфе работает 128 школ, в которых учится 128 тыс. детей. Согласно изменениям в законодательстве, в этом году прием первоклассников в общеобразовательные учреждения начался позже обычного — в апреле. У каждой школы — частной или государственной — могут быть свои требования к форме заявлений и набору документов, но основной пакет бумаг, как правило, остается неизменным. Об этом, а также о том, когда и как лучше всего подавать заявления, в какие школы готовы принять первоклассников в Башкортостане, Mkset рассказывает в этом материале.
Министерство образования рекомендует отдавать в первый класс ребят, чей возраст составляет от шести-шести с половиной до восьми лет. При этом родителям стоит иметь в виду наличие у ребенка каких-либо медицинских противопоказаний, которые могут повлиять на время начала школьного обучения.
В России возможно отдать ребенка в школу чуть раньше или позже данного возраста, но для этого нужно получить соответствующее разрешение в местном управлении образования. Специалисты определят, насколько ребенок готов в школе, насколько адекватно пройдет адаптация, но подобная процедура носит, скорее, рекомендательный характер. В данном случае речь больше идет о психологической готовности, социальных навыках, чем о умении читать или писать.
В конечном счете, когда ребенку начинать учиться в школе, родители выбирают самостоятельно, учитывая его здоровье, подготовку и способности. В среднем в России в первый класс поступают не раньше семи лет. Психологи подчеркивают, что ребенок изначально будет относиться к школе негативно, если его туда отправить слишком рано.
Если раньше запись в школу начиналась уже зимой, то с 2021 года прием детей в школы разделяется на два этапа. Первый этап (апрель — конец июня) — это возможность записать детей, у которых для этого есть те или иные преимущества. Либо это дети, прикрепленные к образовательному учреждению по прописке, либо это дети, чьи братья и сестры уже учатся в данной школе, причем они должны жить в рамках одной семьи в одной квартире. Также это дети, которым положены определенные льготы, в том числе — поступление в школу вне очереди:
Второй этап (6 июля — 5 сентября) — для всех, кто хочет записать ребенка в школу не по прописке. На этом потоке прием напрямую зависит от свободных мест. Через три дня после окончания приема заявлений или раньше, если классы будут полностью укомплектованы до осени, должны быть сформированы окончательные списки всех первых классов.
В непосредственной близости от дома находится несколько школ. Вы можете выбрать то или иное образовательное учреждение, но не факт, что удастся попасть именно сюда: в первую очередь, ребенка готовы принять в той школе, которая закреплена за вашим домом. Все остальные школы, даже если они находятся в шаговой доступности, могут принять нового ученика только в том случае, если есть свободные места.
Обычно прикреплением домов к тем или иным образовательным учреждениям занимается городская или районная администрация. К апрелю списки учебных заведений, прикрепленных к районам городов, уже должны быть полностью готовы. Так, информация по распределению школ по конкретным адресам в Уфе выложена в открытый доступ на сайте мэрии. Что касается информации по региону, то эти данные можно уточнить в местном управлении образования или на сайте электронного комплектования школ РБ, на котором в режиме реального времени можно отслеживать наличие свободных мест для первоклашек.
Добавим, что по словам экс-главного архитектора Уфы Олега Байдина, в столице Башкирии 97% школ работают с превышением проектной нагрузки, а 53% жилых территорий находятся вне нормативной доступности школ. Эти данные стоит учитывать при выборе школы для своего ребенка. Во многом переполненность школ связана с их расположением в зданиях, которым 50-70 лет и которые не могут ответить на потребности современно Уфы. По словам мэра столицы Сергея Грекова, таких школ в городе около трети. Чтобы решить проблему, только в Уфе требуется 30 тыс. новых мест для школьников.
Важно! Работает горячая линия Министерства образования Башкортостана по вопросам поступления в общеобразовательные организации региона: 8 (347) 218-03-25, 218-03-26. Горячая линия работает в будни с 9 до 18 часов с обеденным перерывом.
Управление образования Уфы в числе лучших называет лицеи № 46, 60, 83, 93, 94, 123 и 153, гимназии № 3, 39, 64, 111 и 158, а также школу № 104. По итогам последних лет лидерами городских и межрегиональных рейтингов становились лицеи № 83, 93 и 153.
Для записи ребенка в школу требуется подготовить пакет документов:
Тем не менее опыт последних двух лет показал, что нагрузка на эти сайты не позволяет сделать запись детей в школы полностью автоматизированной и удобной. Поэтому ведомство уточняет, что эта функция будет полностью реализована лишь в ближайшем будущем, есть шанс технической ошибки. Поэтому в 2021 году родителям лучше подавать заявления в школы лично в бумажном виде.
В процессе подачи документов родители должны подписать согласие на обработку персональных данных и справку, которая подтвердит, что вы ознакомились с уставом, лицензией и другими официальными бумагами школы. После школа должна выдать расписку с подписью сотрудника и печатью.
Для зачисления в первый класс прописка имеет опосредованное значение. С одной стороны, этот фактор не играет решающей роли в зачислении в первый класс, с другой стороны — дети, прописанные в районе, к которому прикреплена желаемая школа, имеют преимущество на поступление в нее. Поэтому в любом случае лучше иметь на руках справку о прописке ребенка, чтобы избежать вопросов со стороны руководства образовательного учреждения. Справку можно заказать в паспортном столе района проживания. В случае наличия медицинских противопоказаний потребуется копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Поступление в школу детей с ограниченными возможностями здоровья происходит после прохождения спецкомиссии. Если ребенку присвоена определенная категория инвалидности, то понадобится соответствующая справка. Добавим, что в Уфе 53 класса с особыми образовательными потребностями (587 учеников), инклюзивное образование затрагивает 124 школы.
Согласно данным Министерства образования РБ, прием в первый класс во все общеобразовательные школы должен проходить без каких-либо экзаменов или вступительных испытаний. Отказать принимать вашего ребенка могут только в случае полного отсутствия свободных мест. В таком случае нужно связаться с отделом образования районной администрации — специалисты предложат вам альтернативные варианты в непосредственной близи от дома. Перед тем, как подавать документы в ту или иную школу, можно уточнить наличие свободных мест — зачастую эта информация публикуется на персональных сайтах школ.
Это право есть у официальных представителей ребенка — родители, бабушка или дедушка, опекуны. В случае подачи заявлений не от родителей, а от других членов семьи потребуется сделать доверенность и заверить ее у нотариуса.
Если раньше школа зачисляла первоклассника в течение недели после приема документов, то по новой схеме приказ о зачислении учеников публикуется только после завершения того или иного этапа приема заявлений. Так, для участников первого этапа подачи заявок информация о зачислении должна быть опубликована не позднее 3 июля 2021 года. Для тех, кто подает заявление не по месту прописки, приказ публикуется не позднее 5 сентября.
О том, что ребенок принят в первый класс, вас должны уведомить по телефону или по электронной почте — эти контактные данные вы так или иначе оставите при подаче заявления. Также информация будет опубликована на образовательном портале Башкирии.
Подробнее с приказом Минпросвещения России, который утвердил новый порядок приема детей в школы, можно ознакомиться здесь.