Мы первоклассники, не малыши: какие документы нужны для приема в школу

В текущем учебном году в Уфе работает 128 школ, в которых учится 128 тыс. детей. Согласно изменениям в законодательстве, в этом году прием первоклассников в общеобразовательные учреждения начался позже обычного — в апреле. У каждой школы — частной или государственной — могут быть свои требования к форме заявлений и набору документов, но основной пакет бумаг, как правило, остается неизменным. Об этом, а также о том, когда и как лучше всего подавать заявления, в какие школы готовы принять первоклассников в Башкортостане, Mkset рассказывает в этом материале.