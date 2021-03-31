В России выплаты на детей до 3 лет через соцказначейство назначат с 2023 года

Posted 31 марта 2021, 12:34
Published 31 марта 2021, 12:34
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
Выплата на детей в возрасте до трех лет по принципам социального казначейства будет назначаться с 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтруда РФ Ольгу Баталину.
По ее словам эта выплата «идет по принципам социального казначейства», проекта, в результате которого резко сокращается количество бумажных документов, которые предоставляет гражданин.
— Выплата [на детей от 0 до трех лет] тоже перейдет на принципы социального казначейства, но в полном объеме планируется это сделать 1 января 2023 года, — подчеркнула Ольга Баталина.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что целевая задача социального казначейства — проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в состоянии бедности, и предоставить ему поддержку. По его словам, для этого необходимы инструменты, чтобы быстро оценить материальное положение семьи, без сбора справок с заявителя.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта сообщил, что в России появится единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки. По словам премьера, уже в этом году не менее чем в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, в рамках которого начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд РФ.