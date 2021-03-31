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Posted 31 марта 2021, 12:34

Published 31 марта 2021, 12:34

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В России выплаты на детей до 3 лет через соцказначейство назначат с 2023 года

В России выплаты на детей до 3 лет через соцказначейство назначат с 2023 года

31 марта 2021, 12:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что целевая задача социального казначейства — проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в состоянии бедности.

Выплата на детей в возрасте до трех лет по принципам социального казначейства будет назначаться с 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтруда РФ Ольгу Баталину.

По ее словам эта выплата «идет по принципам социального казначейства», проекта, в результате которого резко сокращается количество бумажных документов, которые предоставляет гражданин.

— Выплата [на детей от 0 до трех лет] тоже перейдет на принципы социального казначейства, но в полном объеме планируется это сделать 1 января 2023 года, — подчеркнула Ольга Баталина.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что целевая задача социального казначейства — проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в состоянии бедности, и предоставить ему поддержку. По его словам, для этого необходимы инструменты, чтобы быстро оценить материальное положение семьи, без сбора справок с заявителя.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта сообщил, что в России появится единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки. По словам премьера, уже в этом году не менее чем в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, в рамках которого начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд РФ.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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