В России выплаты на детей до 3 лет через соцказначейство назначат с 2023 года

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что целевая задача социального казначейства — проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в состоянии бедности, и предоставить ему поддержку. По его словам, для этого необходимы инструменты, чтобы быстро оценить материальное положение семьи, без сбора справок с заявителя.