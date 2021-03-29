«Я живу у моря». Как район Уфы с приходом весны превратился в «Венецию»

Жалобы на талые воды поступают с разных концов района. Так, «море» под окнами беспокоит жителей ЖК «Серебряный ручей». Как рассказывают местные жители, на улицах не работают ливневки, из-за чего автомобили «проплывают» по дороге как катера. По словам Натальи Никитиной, в «Серебряном ручье» на улице Рашита Нигмати в выходные «ковырялись трое рабочих», однако, по ее словам, результатов это не дало, и воды с каждым днем становится всё больше.