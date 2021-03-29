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«Я живу у моря». Как район Уфы с приходом весны превратился в «Венецию»

29 марта 2021, 06:31
Фото: Вконтакте
Жители Демского района активно делятся в соцсетях фотографиями образовавшихся на улице «морей» из-за растаявшего снега. Mkset сделал фотоподборку уфимской «Венеции».

Жалобы на талые воды поступают с разных концов района. Так, «море» под окнами беспокоит жителей ЖК «Серебряный ручей». Как рассказывают местные жители, на улицах не работают ливневки, из-за чего автомобили «проплывают» по дороге как катера. По словам Натальи Никитиной, в «Серебряном ручье» на улице Рашита Нигмати в выходные «ковырялись трое рабочих», однако, по ее словам, результатов это не дало, и воды с каждым днем становится всё больше.

Демчанин Гарик Инаркин отметил, что в «Серебряном ручье» уже можно плавать.

Фото: ВКонтакте

Фотографией потопа в районном сообществе "Демчане" поделился также Азамат Баязитов, проживающий на Дагестанской, 14.

Я живу у моря, сказал он.

Фото: ВКонтакте

Другая жительница района Ляйсан Валеева предложила администрации пройтись по улице Правды, не промочив ноги. Здесь дорогу полностью перекрыло водой, зато, как отмечают жители, ям теперь не видно.

Фото: ВКонтакте

При этом некоторые демчане подчеркивают, что такая ситуация происходит не первый год. Раньше Дема, по их словам, была намного чище и лучше. Иван Чепраков в целом пожаловался на недоработку сотрудников ЖКХ в районе.

В администрации Демского района Mkset сообщили, что по всем участкам открыли ливневки. На улице Рашита Нигмати вода уходит, однако для этого необходимо время.

Фото: Mkset.ru

Работы по ликвидации воды также ведутся по улицам Правды и Новороссийская.

Учитывайте момент, что земля мёрзлая на глубине ещё 1-1,5 метров, а солнце активнее топит снег. Там, где необходимо, осуществляется вывоз снега, ворошение, открытие водоотводных канав, пояснили в администрации.

Фото: Mkset.ru

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