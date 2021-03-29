«Я живу у моря». Как район Уфы с приходом весны превратился в «Венецию»

Жалобы на талые воды поступают с разных концов района. Так, «море» под окнами беспокоит жителей ЖК «Серебряный ручей». Как рассказывают местные жители, на улицах не работают ливневки, из-за чего автомобили «проплывают» по дороге как катера. По словам Натальи Никитиной, в «Серебряном ручье» на улице Рашита Нигмати в выходные «ковырялись трое рабочих», однако, по ее словам, результатов это не дало, и воды с каждым днем становится всё больше.
Демчанин Гарик Инаркин отметил, что в «Серебряном ручье» уже можно плавать.
Фотографией потопа в районном сообществе "Демчане" поделился также Азамат Баязитов, проживающий на Дагестанской, 14.
Я живу у моря, сказал он.
Другая жительница района Ляйсан Валеева предложила администрации пройтись по улице Правды, не промочив ноги. Здесь дорогу полностью перекрыло водой, зато, как отмечают жители, ям теперь не видно.
При этом некоторые демчане подчеркивают, что такая ситуация происходит не первый год. Раньше Дема, по их словам, была намного чище и лучше. Иван Чепраков в целом пожаловался на недоработку сотрудников ЖКХ в районе.
В администрации Демского района Mkset сообщили, что по всем участкам открыли ливневки. На улице Рашита Нигмати вода уходит, однако для этого необходимо время.
Работы по ликвидации воды также ведутся по улицам Правды и Новороссийская.
Учитывайте момент, что земля мёрзлая на глубине ещё 1-1,5 метров, а солнце активнее топит снег. Там, где необходимо, осуществляется вывоз снега, ворошение, открытие водоотводных канав, пояснили в администрации.