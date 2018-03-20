В Башкирии чиновники возьмут на себя бесхозные ливневки и трубы

В Уфе выявили 43 километра бесхозных ливневок и 13 бесхозяйных труб, через которые сбрасываются ливневые и талые воды в реки Белая и Уфа, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

У сотрудников администрации Уфы не было схемы централизованного водоотведения, которая необходима при строительстве новых сетей и эксплуатации уже существующих и контроле состава сбрасываемых вод.