Гимн Башкирии, срыв концерта и отчет правительства. Итоги прошедшей недели

На следующий день Башкирия стала обсуждать не только хоккей, но и срыв концерта татарского певца Фирдуса Тямаева, который должен был состояться 22 марта в ДК села Киргиз-Мияки. На месте ему пояснили, что это связано с аварией, которая произошла в здании, однако сам артист связывает произошедшее со своими выступлениями в защиту шихана Куштау летом прошлого года. Позже в Минкульте все же уточнили, что авария действительно была.