Гимн Башкирии, срыв концерта и отчет правительства. Итоги прошедшей недели

Неделя началась с нескольких скандалов вылившихся в общественное пространство. На матче хоккейных клубов «Ак Барс» и «Салават Юлаев» казанские болельщики не дали исполнить гимн Башкирии и кричали название своей команды. Такой поступок многие посчитали безнравственным. Представители хоккейного клуба из Татарстана отметили, что готовы понести наказание и уточнили, что это не была спланированная акция, а лишь случайное недоразумение.
Капитан хоккейной команды «Ак Барс» Артем Лукоянов принес извинения за инцидент перед матчем с «Салаватом Юлаевым», когда казанские болельщики сорвали исполнение башкирского гимна криками. За этот инцидент КХЛ оштрафовала команду на 100 тысяч рублей.
На следующий день Башкирия стала обсуждать не только хоккей, но и срыв концерта татарского певца Фирдуса Тямаева, который должен был состояться 22 марта в ДК села Киргиз-Мияки. На месте ему пояснили, что это связано с аварией, которая произошла в здании, однако сам артист связывает произошедшее со своими выступлениями в защиту шихана Куштау летом прошлого года. Позже в Минкульте все же уточнили, что авария действительно была.
Отреагировал на эту историю и Элвин Грей прокомментировав срыв концерта своего коллеги Фирдуса Тямаева. Он заявил, что певец и баянист разжигает межнациональную рознь между Башкирией и Татарией.
Резкой критики подвергся и сам Элвин Грей. В 2019 году он выпустил клип на песню «Уйлама да», но тогда из-за его смысловой нагрузки никто не возмущался. Однако совсем недавно он показывал кадры во время концерта, и зрители были шокированы происходящим. Видеоряд, по их мнению, содержит сцены «насилия, разврата, крови, секса и суицида».
Стало известно, что в Башкирии повысят цены на хлеб. Но не на весь. О повышении цен заявил производитель мучных изделий «Стерлитамакский хлебокомбинат». Представители компании уточнили в письме, что с лета 2020 года выросли цены на товары, из которых производят хлеб. В частности, мука – на 7%, сахар – на 50%, яйца – на 49%, маргарин – на 23%, подсолнечное масло – на 66%. Ну, а сам хлеб теперь станет дороже на 13%.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил отчет о работе республиканского правительства за 2020 год перед депутатами Госсобрания. Mkset собрал главное из выступления чиновника - на прочтение вам хватит пары минут.
Журналист Mkset Татьяна Майорова накануне сделала прививку от коронавируса в пункте массовой вакцинации, расположенной в здании театра оперы и балета. Как оказалось, все не так позитивно, как показывали местные СМИ в первый день приема желающих. Все свои ощущения Татьяна Майорова описала в материале.
Ресурсоснабжающие организации еще раз напомнили о сроках перерасчета за отопление. МУП «Уфимские инженерные сети» на данный момент завершило два этапа перерасчета платежей. Первый пришел в счетах в феврале, а второй придет в этом месяце. Компания «БашРТС» продолжает прием заявок на перерасчеты до 15 апреля.
Активисты движения «СтопБашРТС» решили попытать удачу и в очередной раз подали уведомление на проведение митинга в Уфе против высоких платежей за услуги ЖКХ. Мероприятие планируется провести 4 апреля. Активисты надеются, что власти все же согласуют митинг.
Депутаты Госсобрания предложили добавить для жителей республики еще один праздничный день. Вполне возможно в будущем мы будем праздновать День ветерана труда 18 января.
Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.