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В Уфе Радий Хабиров передал ключи от квартир сиротам

28 марта 2021, 07:49
Фото: glavarb.ru
Накануне, 27 марта, глава Башкирии вручил детдомовцам ключи от жилья, располагающегося в микрорайоне «Кузнецовский затон».

Выступая перед молодыми новоселами, глава региона сообщил, что в республике ежегодно увеличивается число квартир, которые дают сиротам. В этом году должно получить ключи от собственного жилья 200 таких ребят.

– К сожалению, очередь на жилье остается довольно большая, поэтому мы будем строить и строить, - пообещал Радий Хабиров.

Он осмотрел новые квартиры в многоэтажном доме по улице Просвещения и остался доволен. Во время встречи с местными жителями копилка проблем, с которыми предстоит справиться властям, пополнилась сигналами об острой нехватке школ, детских садов и поликлиник и общественного транспорта в «Кузнецовском затоне».

Мэр Уфы Сергей Греков рассказал, что там строятся детский сад и новая школа, а также будут обустроены шесть дополнительных остановок общественного транспорта.

Для справки

По официальным данным, на начало 2021 года правом на получение жилого помещения в Башкирии обладают 4 538 детей-сирот. В прошлом году была решена жилищная проблема 805 детдомовцев.

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#Новости#Жилье#Татьяна Майорова,#Общество
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