В Уфе Радий Хабиров передал ключи от квартир сиротам

Он осмотрел новые квартиры в многоэтажном доме по улице Просвещения и остался доволен. Во время встречи с местными жителями копилка проблем, с которыми предстоит справиться властям, пополнилась сигналами об острой нехватке школ, детских садов и поликлиник и общественного транспорта в «Кузнецовском затоне».