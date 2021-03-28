В Уфе Радий Хабиров передал ключи от квартир сиротам

Выступая перед молодыми новоселами, глава региона сообщил, что в республике ежегодно увеличивается число квартир, которые дают сиротам. В этом году должно получить ключи от собственного жилья 200 таких ребят.
– К сожалению, очередь на жилье остается довольно большая, поэтому мы будем строить и строить, - пообещал Радий Хабиров.
Он осмотрел новые квартиры в многоэтажном доме по улице Просвещения и остался доволен. Во время встречи с местными жителями копилка проблем, с которыми предстоит справиться властям, пополнилась сигналами об острой нехватке школ, детских садов и поликлиник и общественного транспорта в «Кузнецовском затоне».
Мэр Уфы Сергей Греков рассказал, что там строятся детский сад и новая школа, а также будут обустроены шесть дополнительных остановок общественного транспорта.
Для справки
По официальным данным, на начало 2021 года правом на получение жилого помещения в Башкирии обладают 4 538 детей-сирот. В прошлом году была решена жилищная проблема 805 детдомовцев.