Мальчик из детского дома Уфы попал в программу «Когда все дома» в рубрику «У вас будет ребенок». Благодаря федеральному каналу первоклассник Никита сможет скорее обрести семью.

По словам начальницы Управления и попечительства Ларисы Ольте, после эфира программы поступали звонки со всей России. За время существования программы удалось устроить в семьи более 110 детей-миров из Уфы. Помимо Никиты в ближайшее время героями телепередачи станут 12 других детей. Напомним, в настоящее время на учете органов опеки состоят 1877 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 87% из них воспитываются в замещающих семьях.

