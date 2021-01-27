В Уфе в 2020 году на 2% снизилось число детей-сирот

В Уфе в 2020 году на 2% снизилось число детей-сирот

Вчера, 10:17ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Начальник управления по опеке и попечительству Ольга Ольте рассказала об устройстве детей-сирот в семьи, о реализации социальных проектов, а также привела статистические данные. Об этом она сообщила на оперативном совещании в администрации Уфы.

В настоящее время на учете органов опеки состоят 1877 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 87% из них воспитываются в замещающих семьях. По словам Ольги Ольте, коронавирус внес коррективы в работу социальных учреждений. Приюты работали в закрытом режиме, поэтому для поиска семей использовались информационные проекты и дистанционные технологии.

Ольга Ольте также сообщила, что для поиска семей организуются различные проекты, наприме, «Счастливая семья», в рамках которого дети фотографировались в известными людьми Уфы. Благодаря проекту 17 из 3 несовершеннолетний обрели семьи.

Начальник управления отметила, что усыновители отдают предпочтение маленьким и здоровым. Сложно найти семью для детей с особенностями и подросткам. В Уфе в 2020 году на 2% снизилось число детей-сирот.

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