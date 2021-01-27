В Уфе в 2020 году на 2% снизилось число детей-сирот

В настоящее время на учете органов опеки состоят 1877 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 87% из них воспитываются в замещающих семьях. По словам Ольги Ольте, коронавирус внес коррективы в работу социальных учреждений. Приюты работали в закрытом режиме, поэтому для поиска семей использовались информационные проекты и дистанционные технологии.