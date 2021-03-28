Уфимские чиновники постарались заразить горожан своим примером на субботнике

Накануне, 27 марта, в Уфе прошел субботник по санитарной очистке территории. Подробности сообщили в пресс-службе столичной администрации.
В основном силы участников экологической акции разбрасывали снежные сугробы и кололи наледь, чтобы ускорить таяние «наследства» зимы. Среди сотрудников столичной мэрии был замечен глава городской администрации Сергей Греков, ворошивший снег вместе со студентами и работниками коммунальных служб.
На сайтах муниципалитетов были опубликованы отчеты о субботниках. прошедших на их территории. Так. глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, который лично управлял подметально-уборочной машиной марки «Вихрь».
Судя по публикациям, на субботник также вышли работники столичных промпредприятий, торговых организаций, образовательных, культурных, спортивных и других учреждений.