mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимские чиновники постарались заразить горожан своим примером на субботнике

28 марта 2021, 05:23
Фото: ufacity.info
Мэр Уфы Сергей Греков и другие работники столичной мэрии и муниципалитетов приняли деятельное участие в первом весеннем субботнике.

Накануне, 27 марта, в Уфе прошел субботник по санитарной очистке территории. Подробности сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В основном силы участников экологической акции разбрасывали снежные сугробы и кололи наледь, чтобы ускорить таяние «наследства» зимы. Среди сотрудников столичной мэрии был замечен глава городской администрации Сергей Греков, ворошивший снег вместе со студентами и работниками коммунальных служб.

На сайтах муниципалитетов были опубликованы отчеты о субботниках. прошедших на их территории. Так. глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, который лично управлял подметально-уборочной машиной марки «Вихрь».

Судя по публикациям, на субботник также вышли работники столичных промпредприятий, торговых организаций, образовательных, культурных, спортивных и других учреждений.

Материалы по теме
«Подойти по-умному»: В Башкирии субботники по пятницам не отменяютсяХабиров и правительство Башкирии примут участие в республиканском субботникеБюджетники и студенты вышли на общегородской субботник в Уфе
#Новости#Субботник#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44